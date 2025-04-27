ВВС: Израиль нанес удар по «Хезболле» в Бейруте

Новости внутренней и внешней политики в России

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла воздушный удар по южному пригороду столицы Ливана Бейруту. До этого израильские военные приказали эвакуироваться людям, находившимся в здании, которое, по их утверждениям, использовалась группировкой исламистов «Хезболла».