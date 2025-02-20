У Украины нет ни одного пути к победе и не было все три года — Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отсутствие пути к победе для Европы, администрации бывшего президента США Джо Байдена и украинцев «было правдой три года назад, было правдой два года назад, было правдой в прошлом году и это есть правдой сегодня».