Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отсутствие пути к победе для Европы, администрации бывшего президента США Джо Байдена и украинцев «было правдой три года назад, было правдой два года назад, было правдой в прошлом году и это есть правдой сегодня».
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