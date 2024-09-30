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«Хватит нести тупую чушь». Йос Ферстаппен отреагировал на слова Хорнера о симуляторе и прогрессе «Ред Булл», затем удалил пост

Йос Ферстаппен, бывший пилот «Формулы-1» и отец лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировал цитату босса команды Кристиана Хорнера.

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