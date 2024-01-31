Ростех в 2023 году изготовил 17 газоперекачивающих агрегатов для крупнейших газопроводов России

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация в 2023 году произвела 17 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью около 350 МВт для использования на объектах добычи и транспортировки голубого топлива.
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