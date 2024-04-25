Глава Слюдянки Владимир Сендзяк передумал уходить с должности

Зимой 2024 года мэр города Слюдянки Владимир Сендзяк оказался под огнем судебных разбирательств. В начале апреля он объявил о сложении полномочий, столкнувшись с обвинениями в превышении должностных полномочий.
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