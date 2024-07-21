«Столица превратилась в тюрьму»: что происходит во Франции в преддверии Олимпиады

ПАРИЖ, 21 июля, ФедералПресс. Олимпиада в Париже обещает стать очередным унижением Франции. Подготовка к самому масштабному спортивному мероприятию в мире сопряжена со скандалами и недовольством местных жителей.
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