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Ученые из Петербурга разработали платформу для измерения свойств тканей

Ученые из Петербурга разработали платформу для измерения свойств тканей

Петербургские ученые создали мультисенсорную платформу для измерения свойств биологических тканей. Разработку можно использовать во время эндоскопических операций.

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