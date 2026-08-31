Ученые из Петербурга разработали платформу для измерения свойств тканей

Петербургские ученые создали мультисенсорную платформу для измерения свойств биологических тканей. Разработку можно использовать во время эндоскопических операций.
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