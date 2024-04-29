Театр абсурда
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Театр абсурда

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Газовый Гоп-Стоп. "Газпром" прибирает к рукам европейские активы

Газовый Гоп-Стоп. "Газпром" прибирает к рукам европейские активы

Европа в шоке! Россия отобрала бизнес у Bosch и Ariston, передав его "дочке" "Газпрома". Международное право? Не, не слышали.

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Evgenija Palette
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