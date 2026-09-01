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Происшествия

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В Орле общественники и полицейские собрали ранцы со всем необходимым для учебы ребятам, переехавшим с приграничных территорий

В рамках акции «Помоги пойти учиться» члены общественных советов при областном и городском УМВД решили помочь тем ребятам, чьи семьи в этом году переехали в Орел из других регионов и кому необходима особая поддержка со стороны неравнодушных людей.

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