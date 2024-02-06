Сбежавший из России актёр "Гоголь-центра" Филипп Авдеев признался, что его пугает слово "Родина"

Еще одна зарисовка из жизни "испуганных патриотов", сбежавших за кордон. Актер Филипп Авдеев, взращенный небезызвестным Кириллом Серебренниковым в стенах "Гоголь-центра" и работающий в последнее время в Германии, вдруг поведал, что его пугает слово «Родина».