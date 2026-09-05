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Русский Днепропетровск

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«Детям тэцэкашников придется фамилии менять»: эксперты и политики о судьбе Украины

«Детям тэцэкашников придется фамилии менять»: эксперты и политики о судьбе Украины

Андрей Лубенский 5 сентября 2026 г., 18:15   В экспертном сообществе обсуждают, чем аукнется стране угрозы Владимира Зеленского терактами в российском небе и ….

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