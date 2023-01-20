Дания пожалела об отправке гаубиц Caesar киевскому режиму

Передача Украине гаубиц Caesar стала «болезненным» шагом, который лишил Данию важного элемента обороны, заявил в беседе с газетой Berlingske старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.
Передача Украине гаубиц Caesar стала «болезненным» шагом, который лишил Данию важного элемента обороны, заявил в беседе с газетой Berlingske старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.
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