Русская весна

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Дания пожалела об отправке гаубиц Caesar киевскому режиму

Дания пожалела об отправке гаубиц Caesar киевскому режиму

Передача Украине гаубиц Caesar стала «болезненным» шагом, который лишил Данию важного элемента обороны, заявил в беседе с газетой Berlingske старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.

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