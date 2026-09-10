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Эльмира Кәлимуллина популяр проектта катнаша: «Бу гаҗәеп булды»

Эльмира Кәлимуллина социаль челтәрдәге сәхифәсендә шатлыклы яңалыгы белән уртаклашты. Җырчы «Россия 1» телеканалындагы «Ну-ка, все вместе!» проектында экспертлар арасында урын алачак.

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