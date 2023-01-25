Вот история

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Гондон был ещё тот! Довелось общаться с сотрудниками цирка, так по воспоминаниям, вёл себя высокомерно по отношению к...За что Юрий Никул...
  • Алексей Наседкин
    "был оборудован электростанцией (на сколько МГВт?) и мог полностью опускаться". И другие ляпы. Пусть хоть внуки прове...К началу 1960-х а...
  • rus LEGION
    Всё правильно. Вообще, Россия - Великая страна !Америка – это вам...

Война североамериканских колонистов против коренных американцев часто была жестокой

Война североамериканских колонистов против коренных американцев часто была жестокой

﻿﻿Война североамериканских колонистов против индейцев часто была жестокой. Но один метод, который использовали европейцы, пожалуй, самый шокирующий: они отдали индейцам ковры и постельные принадлежности, зараженные оспой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх