Война североамериканских колонистов против коренных американцев часто была жестокой

Война североамериканских колонистов против индейцев часто была жестокой. Но один метод, который использовали европейцы, пожалуй, самый шокирующий: они отдали индейцам ковры и постельные принадлежности, зараженные оспой.
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