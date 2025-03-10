Мать певца SHAMAN призналась, что догадывалась о романе сына с Мизулиной

Мать заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, Людмила призналась, что давно подозревала о романтических отношениях сына с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
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