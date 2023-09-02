Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Роман Ротенберг: «В НХЛ рекордное количество россиян – важно, чтобы ребята развивались здесь, можно играть в лучшей системе. Мы строим катки»

– Сколько сейчас игроков в НХЛ наших, российских? За 50? – За 50, конечно. Сейчас там рекордное количество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх