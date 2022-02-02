ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Голубицкая
    Этот центр давно пора отдать детям под кружки,а не восхвалять то время,когда жрать нечего людям было!!!!!Ельцин-центр и Фо...
  • Игорь Василевский
    Очень даже можно. Сложного в этом нет ничего. Вопрос в другом - а зачем от них избавляться, от масел то сивушных, есл...Самогон в каждый дом
  • Ингерман Ланская
    трепло!!!Собак в расход: о...

Ельцин-центр и Фонд Егора Гайдара хотят развеять мифы о «проклятых 90-х» и СССР

Ельцин-центр и Фонд Егора Гайдара хотят развеять мифы о «проклятых 90-х» и СССР

Фонд Гайдара при участии Ельцин-центра запускает проект «405 дней реформ», который, по мнению создателей, должен познакомить россиян, в первую очередь – молодежь, с событиями 30-летней давности и развеять мифы как о 90-х годах, так и об СССР.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх