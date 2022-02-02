Ельцин-центр и Фонд Егора Гайдара хотят развеять мифы о «проклятых 90-х» и СССР

Фонд Гайдара при участии Ельцин-центра запускает проект «405 дней реформ», который, по мнению создателей, должен познакомить россиян, в первую очередь – молодежь, с событиями 30-летней давности и развеять мифы как о 90-х годах, так и об СССР.
Фонд Гайдара при участии Ельцин-центра запускает проект «405 дней реформ», который, по мнению создателей, должен познакомить россиян, в первую очередь – молодежь, с событиями 30-летней давности и развеять мифы как о 90-х годах, так и об СССР.
Свежие комментарии