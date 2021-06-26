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Не было никакого шанса

Не было никакого шанса

"Был ли шанс победить в том противостоянии с Ельциным? Нет, . Абсолютно. " Руцкой дал большое интервью о событиях начала 90х годов, где всячески громит Ельцина и Горбачева, но само собой старается преподнести персонально себя в лучшем свете.

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Nikolay Stepanov
Законодательная база разрушения СССР была подготовлена Горбачевым. А Ельцин ею воспользовался. - да только за это обоих нужно было сжечь живьем!
Nikolay Stepanov
А Путин говорит о крупнейшей геополитической катастрофе и содержит ельцин - центр.
Марлен
Вот читаешь и думаешь "как же так" все эти материалы открыты, живы ещё свидетели, прошло более 20 лет и Генеральная прокуратура не дала оценку УНИЧТОЖЕНИЮ С.С.С.Р. не привлекла к ответственности виновных ПРЕДАТЕЛЕЙ иначе их и не назовёшь. Вопрос В.В. Путину к его встрече 30 июня в 12.чачов.
Anatoly Kiselev
Хороший вопрос. Только как и на многие важные вопросы мы ответа не получим
Марлен
Завтра 30.06 задайте вопрос Путину по расследованию этой статьи:"Когда мы узнаем правду о гибели Союза и виновных" Я уже стар ввязываться в драку нет сил.
Anatoly Kiselev
По опыту прошлых вопросов-ответов, подобный вопрос просто не пройдёт и ответ на него не будет получен. В начале подобных встреч у меня ещё были какие-то иллюзии, но сейчас они полностью растаяли, вероятно как и у многих. Можно задать частный вопрос и получить на него ответ или помощь, но вот на вопросы касающиеся большей части людей, страны получить ответ невозможно потому что их в прямом эфире просто не допустят.
Ингерман Ланская
статейка для чтобы поржать
Anatoly Kiselev
Ингерман Ланская, а тебе другово и не надо.

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