Не было никакого шанса

"Был ли шанс победить в том противостоянии с Ельциным? Нет, . Абсолютно. " Руцкой дал большое интервью о событиях начала 90х годов, где всячески громит Ельцина и Горбачева, но само собой старается преподнести персонально себя в лучшем свете.