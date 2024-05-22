Байден назвал Трампа угрозой всему миру

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа угрозой всему миру. Это заявление он сделал во время выступления на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в Бостоне.
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