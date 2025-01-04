Примар Бельц потребовал от правительства компенсации городу ущерба в связи с некомпетентной энергетической политикой

Примар Бельц Александр Петков начал консультации с экономистами и коммунальными службами города, чтобы найти пути снижения нагрузки на жителей города и местный бюджет в результате резкого повышения тарифов на свет и тепло.
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