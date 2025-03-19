Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Шеремет высказался по поводу устроенной украинскими Вооружёнными силами во вторник попытки напасть на территорию Белгородского приграничья, отметив, что приказ о провокационном нападении отдал лично глава киевского режима Владимир Зеленский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии