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Шеремет назвал провокацию ВСУ под Белгородом попыткой подставить Трампа

Шеремет назвал провокацию ВСУ под Белгородом попыткой подставить Трампа

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Шеремет высказался по поводу устроенной украинскими Вооружёнными силами во вторник попытки напасть на территорию Белгородского приграничья, отметив, что приказ о провокационном нападении отдал лично глава киевского режима Владимир Зеленский.

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