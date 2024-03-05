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Суд в Иркутске вынес приговор девяти участникам организации «Свидетели Иеговы»

Суд в Иркутске вынес приговор девяти участникам организации «Свидетели Иеговы»

Девятерым участникам запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»* вынесли приговор. Они проведут в колонии общего режима от трех до семи лет, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска.

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