Суд в Иркутске вынес приговор девяти участникам организации «Свидетели Иеговы»

Девятерым участникам запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»* вынесли приговор. Они проведут в колонии общего режима от трех до семи лет, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска.
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