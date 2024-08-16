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Актер Богданов: дружба с Константином Хабенским родилась на ночных съемках

Актер Богданов: дружба с Константином Хабенским родилась на ночных съемках

Общие съемки актеров в кино часто перерастают в крепкую дружбу. Так произошло с прославившимся по роли в сериале «Реальные пацаны» актером и режиссером Антоном Богдановым и народным артистом России Константином Хабенским, когда они вместе работали над картиной «Огонь» о сотрудниках авиалесоохраны режиссера Алексея Нужного.

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