Актер Богданов: дружба с Константином Хабенским родилась на ночных съемках

Общие съемки актеров в кино часто перерастают в крепкую дружбу. Так произошло с прославившимся по роли в сериале «Реальные пацаны» актером и режиссером Антоном Богдановым и народным артистом России Константином Хабенским, когда они вместе работали над картиной «Огонь» о сотрудниках авиалесоохраны режиссера Алексея Нужного.