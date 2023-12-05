22 беспилотника ВСУ были уничтожены над Азовским морем и Крымом, а Путин поручил принять решения по амнистии некоторых категорий женщин: что произошло, пока вы спали Средствами противовоздушной обороны в ночь на 5 декабря были уничтожены 22 украинских беспилотника и еще 13 перехвачены над Азовским морем и Крымом.