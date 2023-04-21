Жительница Тюменской области украла деньги у сироты с помощью сим-карты

Тюменка украла деньги у несовершеннолетней сироты с помощью сим-карты. Как пишет ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области, ранее судимая жительница области нашла потерянную сим-карту, принадлежавшую несовершеннолетней сироте.