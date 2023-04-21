Газета.ру

8 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • мирас Закироув
    Правда глаза педикам колет! Россия должна  денонсировать  акт передачи Крыма , как незаконную. И точка, да и на други...В Китае заявили о...
  • Evgenija Palette
    Если они регулярно летают на Белгородом и другими приграничными нашими городами, почему бы ни поверить и в это?Shot: в Подмосков...
  • Evgenija Palette
    НУ И ПУСТЬ ОТКРОЕТ! КОГДА ТЫ УЖЕ, ЗЕЛЯ, ПОЙМЕШЬ, ЧТО ТЫ - БАНКРОТ...  И как Президент, и как Политик, и как Гражданин...Зеленский: уход В...

Жительница Тюменской области украла деньги у сироты с помощью сим-карты

Жительница Тюменской области украла деньги у сироты с помощью сим-карты

Тюменка украла деньги у несовершеннолетней сироты с помощью сим-карты. Как пишет ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области, ранее судимая жительница области нашла потерянную сим-карту, принадлежавшую несовершеннолетней сироте.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх