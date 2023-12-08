Лишившись выхода к Азовскому морю, Зеленский заявил о победе в Черном море

На этом фоне СМИ рассказали, как ВС РФ бьют по ВСУ из 2СЗ “Акация”. СМИ: Зеленский лишился выхода к Азовскому морю, но заявил о победе в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна выиграла битву в Черном море.