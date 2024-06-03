Татьяна Куртукова: «О любви к стране надо говорить вслух»

Исполнительница песни «Матушка» выступит на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ На этой неделе в нашем городе стартует Петербургский международный экономический форум – он пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня.
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