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Петербургский дневник

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Татьяна Куртукова: «О любви к стране надо говорить вслух»

Татьяна Куртукова: «О любви к стране надо говорить вслух»

Исполнительница песни «Матушка» выступит на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ На этой неделе в нашем городе стартует Петербургский международный экономический форум – он пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня.

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