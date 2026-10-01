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Архиепископ Паисий сообщил о разгроме двух храмов УПЦ МП в Славянске

В ночь на 1 октября 2026 года неизвестные проникли в два храма канонической Церкви Московского Патриархата в Украине (УПЦ МП) в Славянске Донецкой области.

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