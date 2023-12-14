Российского депутата заподозрили в мошенничестве с бюджетными деньгами

ФСБ заподозрила депутата на Камчатке в крупном мошенничестве с бюджетом Дарья Колаш Андрей Стенин/РИА Новости Сотрудники ФСБ России по Камчатскому краю выявили факт крупного мошенничества с бюджетными деньгами в Быстринском районе и заподозрили депутата местной думы.