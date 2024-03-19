Не жили богато: какие фразы из детства «приучают» всю жизнь мало зарабатывать

Годы идут, цены растут, а зарплата не меняется — эта проблема знакома многим. После тщетных поисков новой работы подозрения падают на черную полосу в жизни, родовое проклятье или потерю профессиональной хватки.
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