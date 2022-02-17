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В Крыму начался ремонт старых советских очистных – при Украине денег на это не было

В Крыму начался ремонт старых советских очистных – при Украине денег на это не было

На побережье Крыма идет модернизация канализационно-очистных сооружений. По планам к сезону-2024 у туристов не будет шансов встретить в море продукты собственной жизнедеятельности, с которыми не справились устаревшие морально и физически очистные.

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