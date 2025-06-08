ВС РФ вышли на западную границу ДНР, начав освобождение Днепропетровской области Российские войска вышли на западную границу ДНР и вошли на территорию Днепропетровской области, теперь официально.
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ВС РФ вышли на западную границу ДНР, начав освобождение Днепропетровской области Российские войска вышли на западную границу ДНР и вошли на территорию Днепропетровской области, теперь официально.
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