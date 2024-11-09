Каким будет снежный городок на барнаульском Арбате на Новый год 2025?

На снежный городок и украшение Центрального района власти намерены потратить около 5 млн рублей Власти Барнаула потратят около 5 млн рублей на строительство и демонтаж снежного городка к Новому году, а также на праздничное оформление Центрального района краевой столицы.
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