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Каким будет снежный городок на барнаульском Арбате на Новый год 2025?

Каким будет снежный городок на барнаульском Арбате на Новый год 2025?

На снежный городок и украшение Центрального района власти намерены потратить около 5 млн рублей Власти Барнаула потратят около 5 млн рублей на строительство и демонтаж снежного городка к Новому году, а также на праздничное оформление Центрального района краевой столицы.

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