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Манганьелло объяснил развод болезнью, Вергара — тем, что он хотел детей

Манганьелло объяснил развод болезнью, Вергара — тем, что он хотел детей

Джо Манганьелло обвинил Софию Вергару в том, что она отвернулась от него в самый тяжёлый момент — когда он тяжело заболел.

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