Штрафы за отсутствие "умных" счётчиков с 1 января 2024 года: кому грозит наказание?

Юрист посоветовал учитывать несколько важных аспектов.Срок моратория на штрафные санкции к поставщикам электроэнергии и сетевым организациям, которые не исполняют обязанности по установке "умных" счётчиков, истекает 1 января 2024 года.
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