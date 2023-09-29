ВС РФ ликвидировали более 50 штурмовиков ВСУ у Серебрянского лесничества

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по штурмовым отрядам национальной гвардии и Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества, в результате чего противник потерял более 50 военнослужащих.
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