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Внешнеторговый оборот Урала вырос на 53%: Китай, Гонконг и лекарства в лидерах

Внешнеторговый оборот Урала вырос на 53%: Китай, Гонконг и лекарства в лидерах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября, ФедералПресс. За январь–август 2026 года внешнеторговый оборот на Урале вырос на 53% по стоимости и почти на 21% по весу.

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