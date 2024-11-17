В воскресенье в Петербурге облачно, местами пройдут дожди

Город будет ощущать влияние североатлантического циклона Сегодня, 17 ноября в Северной столице ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
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