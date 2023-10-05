11 запретов, которые очень хочется нарушить

Из чего складывается впечатление о чужой стране? Это не только местная кухня и традиции. Часто взгляд пытливых туристов направлен на дорожные знаки и предостерегающие таблички, которые для простого русского человека могут показаться, мягко говоря, необычными.
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