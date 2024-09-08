«Новые люди» внесут в Госдуму законопроект о популяризации ЗОЖ в социальной рекламе

Через соцрекламу также важно заниматься патриотическим воспитанием граждан Группа депутатов от партии «Новые люди» внесет в Государственную думу законопроект, которым предлагается установить требования к направлениям социальной рекламы, в частности, не менее 20% соцрекламы должно быть направлено на популяризацию здорового образа жизни и занятий физической культурой, а также патриотического воспитания граждан.