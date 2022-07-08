Полицейские из Удмуртии присоединились к Всероссийской акции «Семья – опора России»

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский деньсемьи, любви и верности - это день памяти святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии.

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