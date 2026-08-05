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«Плебеезированные!»: украинцы не способны породить что-либо путнее – русофоб-галичанин

«Плебеезированные!»: украинцы не способны породить что-либо путнее – русофоб-галичанин

На Украине живут преимущественно примитивные люди и плебеи, с которыми страна фактически обречена. Об этом в эфире видеоблога «Анализируй» заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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