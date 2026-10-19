Как работает казанский центр «Батыр» и какие условия сейчас предлагают по контрактной службе? Почему подписывать контракт в республику приезжают из других регионов? Какие направления сейчас востребованы? Как студенты совмещают службу с учебой? Какие требования к операторов дронов? – выяснял «Татар-информ».
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