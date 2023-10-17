Игорь Мартынов поднял в Госдуме вопрос о выпадающих доходах регионов

Тему сбалансированности бюджетов регионов и связанных с этим норм бюджетного законодательства поднял председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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