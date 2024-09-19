США опубликовали план подготовки к войне с Китаем и Россией

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Военно-морские силы США опубликовали план подготовки к военным действиям против Китая, которые могут начаться к 2027 году, в качестве угрозы в нем фигурирует флот России.
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