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МВД предупредило работодателей о штрафах до 500 тысяч за услуги нелегалам

Согласно материалам МВД РФ, о которых сообщает РИА Новости, оказание работодателями услуг иностранцам, включенным в реестр контролируемых лиц, является административным правонарушением и влечет за собой штрафы в размере до 500 тысяч рублей.

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