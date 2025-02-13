МВД предупредило работодателей о штрафах до 500 тысяч за услуги нелегалам

Согласно материалам МВД РФ, о которых сообщает РИА Новости, оказание работодателями услуг иностранцам, включенным в реестр контролируемых лиц, является административным правонарушением и влечет за собой штрафы в размере до 500 тысяч рублей.
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