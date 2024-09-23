«Фактически это была пытка»: в каких условиях содержится в Австралии обвиняемая в шпионаже россиянка

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Ну вот наше правительство круглые идиоты . Неужели не прослеживаете причины задержания , а почему-то наш человек должен страдать . Да арестуйте любого австралийца из их дипкорпуса или правительства без разбора за провоз наркотиков и всё . Уже завтра выпустят россиянку .