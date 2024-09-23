Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Фактически это была пытка»: в каких условиях содержится в Австралии обвиняемая в шпионаже россиянка

«Фактически это была пытка»: в каких условиях содержится в Австралии обвиняемая в шпионаже россиянка

Сестра арестованной в Австралии россиянки рассказала об условиях заключения Геннадий Зубов, Алексей Поляков Россиянка Кира Королёва, обвиняемая в Австралии в шпионаже, подвергалась 15-часовым допросам и десять суток содержалась в одиночной камере с постоянно включённым ярким светом, рассказала RT сестра задержанной Мария.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну вот наше правительство круглые идиоты . Неужели не прослеживаете причины задержания , а почему-то наш человек должен страдать . Да арестуйте любого австралийца из их дипкорпуса или правительства без разбора за провоз наркотиков и всё . Уже завтра выпустят россиянку .
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх