Андрей Шарандин: "За самовольное занятие земельного участка грозит штраф"

На актуальные вопросы в сфере государственного земельного надзора отвечает заместитель главного государственного инспектора по использованию и охране земель Управления Росреестра по Тамбовской области Андрей Шарандин.
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