Пленный солдат ВСУ рассказал о выданных патронах неподходящего калибра

Пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед отправкой в бой выдали патроны неподходящего калибра. Об этом рассказал пленный боец 41-ой отдельной механизированной бригады Ярослав Маласчук в беседе с РИА Новости.
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