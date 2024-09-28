Пленный солдат ВСУ рассказал о выданных патронах неподходящего калибра

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Пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед отправкой в бой выдали патроны неподходящего калибра. Об этом рассказал пленный боец 41-ой отдельной механизированной бригады Ярослав Маласчук в беседе с РИА Новости.