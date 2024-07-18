Скандал вокруг стройки медцентра выявил крупную кражу земли в Орловском районе?

Спустя месяц после странного решения Орловского облсуда, по которому были практически национализированы части земельных участков собственников и проигнорированы требования антитеррористической безопасностью Плещеевской ЦРБ ради коммерческих интересов, вскрылись новые сомнительные факты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии